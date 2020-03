Beat Saber feirer to millioner solgte med Timbaland

For nesten nøyaktig ett år siden kunne gjengen i Beat Games gi oss gladmeldingen om at Beat Saber hadde solgt over 1 million eksemplarer, og oppturen har bare fortsatt siden den gang.

Nå kan utviklerne fortelle at de har passert 2 millioner solgte eksemplarer av Beat Saber. Noe som er ekstra imponerende er at det også har blitt solgt over 10 millioner ekstra sanger til spillet, så folk får helt klart kost seg med mye god musikk mens de også får en fin treningsøkt.

Da passer det jo godt at de kan avsløre at en ny musikkpakke kalt Timbaland Music Pack blir tilgjengelig på PC den 26. mars også. Denne består av fem nye sanger den velkjente artisten og produsenten har laget spesielt for spillet:



Sid Tipton og Timbaland - Has A Meaning



Kaydence og Timbaland - Dumb Thingz



Wavezswavesz - While We're Young



Nash Overstreet, Karra & Common Strangers - What I Like



Bruno Martini og Timbaland - Famous ft. Jake Davis



En bitteliten bit av den ene kan du høre og se under.