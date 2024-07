Beats lanserer hodetelefoner med Minecraft -design

HQ

Minecraft er ikke bare verdens mest solgte spill, men det er også populært på andre måter. Vi har fått legosett og mye, mye mer relatert til spillet. Hvis du synes Beats lager gode hodetelefoner, og i tillegg elsker Minecraft, vil du bli glad for å vite at de nå har lansert en ny modell av sine Beats Solo 4 som de kaller "Minecraft Special Edition".

Modellen koster $200 og kan bestilles via deres egen nettside. Designet er i svart og grønt med et creeper-inspirert motiv. Hodetelefonene er eksklusive for USA og Storbritannia, men hvis du bor andre steder og er en stor fan av spillet og Beats, vil du ikke la det stoppe deg. Du kan ta en titt på bilder av hodetelefonene og det medfølgende etuiet nedenfor.