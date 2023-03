Bedårende Resident Evil 4-animasjon setter en Studio Ghibli-lignende vri på skrekkspillet

HQ

Mens mange av dere sannsynligvis allerede har opplevd åpningen av Resident Evil 4 takket være Chainsaw Demo som er tilgjengelig for øyeblikket har vi sett noen kreative individer lage sine egne tolkninger av den nærmest ikoniske åpningen. Dette inkluderer en Lego-variant, og Capcom har ikke tenkt å være noe dårligere selv.

Capcom Asia har nemlig offentliggjort noen korte Studio Ghibli-lignende animeklipp kalt Resident Evil 4 Anime - Leon and the Mysterious Village (siden Ben henger litt etter kan du se episode to og tre her, og den første viser Leon S. Kennedy gå inn i den bortgjemte spanske landsbyen, møte noen Ganados, og deretter bli slått i hodet med en øks. Det er faktisk ganske dystert til tross for hva den søte animasjonsstilen kan tyde på.