Begge utvidelsene til Alan Wake 2 kommer i 2024

Mens mange av dere sannsynligvis nettopp har begynt å vende tilbake til Bright Falls i Alan Wake 2 siden spillet nå er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller, har Remedy begynt å dele noen detaljer om de to utvidelsene som vil inngå i spillets Expansion Pass.

Begge kommer til å debutere i 2024, og når det gjelder historien de vil fortelle, har Remedy gitt oss en idé om nettopp det på en FAQ-side på spillets nettsted .

Utvidelse 1 kommer til å hete Night Springs, og det sies at spillerne får ta rollen som "flere kjente figurer fra Alan Wakes verden" for å "oppleve det uforklarlige i flere selvstendige episoder av Night Springs, et fiktivt TV-program som foregår i Alan Wakes verden."

Utvidelse 2, derimot, heter The Lake House og utforsker et "mystisk anlegg som ligger ved bredden av Cauldron Lake og er opprettet av en uavhengig statlig organisasjon for å drive hemmelig forskning ... helt til noe går galt." I denne utvidelsen vil spillerne igjen ta på seg rollene som Alan og Saga Anderson.

Alt dette kommer i tillegg til New Game+ som kommer som et gratis tillegg etter lanseringen en gang i fremtiden.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut anmeldelsen vår av Alan Wake 2 her eller se videoanmeldelsen nedenfor.