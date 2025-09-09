Beklager, Sly Cooper-fans, men de fleste av Sucker Punch ønsker ikke å fortsette IP-en

HQ

Selv om Sony har et vell av IP-er til fingerspissene, er det mange fan-favorittfranchiser som forblir i bakgrunnen uten å bli rørt. Infamous, Killzone og selvfølgelig Sly Cooper kommer til å tenke på, men det ser ut til at håpet vårt om å se den tyvaktige vaskebjørnen igjen har blitt knust.

I et intervju med MinnMax (via TheGamer) sa Sly Cooper-designer og Ghost of Tsushima-regissør Nate Fox at han tror knapt noen hos Sucker Punch ønsker å lage et nytt Sly Cooper-spill.

"Det er lenge siden Sly Cooper kom ut," sa Fox, etter å ha nevnt at bare rundt 10% av studioet ville være hyped for å lage et nytt Sly Cooper-spill. Dette vil ikke gi fansen håp, spesielt hvis de ønsket at Sucker Punch skulle lage en annen Sly Cooper, men det er mulig at et nytt team kan bringe denne elskede karakteren tilbake til skjermene våre.