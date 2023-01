Bekreftet: Dead Space Remake har New Game Plus

HQ

Nå gjelder det først og fremst å spille gjennom Dead Space Remake for første gang, men hvis du allerede er gira på en ny runde rett etter din første gjennomspilling, så vet vi nå at det tilbys New Game Plus for de som ønsker å beholde oppgraderingene sine.

Dette ble bekreftet i et intervju med Inverse, hvor Senior Writer Jo Berry bekrefter at denne funksjonen er på plass ved selve lanseringen i slutten av måneden.

Dessverre ønsket hun ikke å gå inn på spesifikke detaljer, men sa i hvert fall "du vil definitivt ha nytte av å gå gjennom USG Ishimura en gang til."

Spillet slippes 27. januar og du kan se den nyeste traileren nedenfor.