Bekreftet: Fallout kommer tilbake for sesong 2

HQ

Jonathan Nolan og Lisa Joy er ikke en duo som vanligvis hopper på en prosjekt uten stort potensial for universbygging, så det var ikke overraskende at mye indikerte at en andre sesong av Fallout ville komme. Topp det hele både høye seertall og gode anmeldelser, så var det bare et spørsmål om tid før dagens annonsering kom.

Amazon bekrefter nemlig at de har godkjent sesong 2 av Fallout. Noe mer enn det får vi ikke vite, men siden bekreftelsen kommer såpass raskt virker det som om planene ble lagt tidlig nok til at vi nok ikke må vente mer enn et år eller to på fortsettelsen. Med dette tempoet rekker vi vel rundt 5 eller 6 sesonger før Fallout 5 kommer også.