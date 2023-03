Bella Ramsey forventer ikke at The Last of Us' andre sesong begynner filmingen før i høst

HQ

Mens HBO og PlayStation Productions ikke har satt en dato for når den andre sesongen av The Last of Us vil begynne å filme eller ha premiere har hovedstjernene Pedro Pascal og Bella Ramsey sagt hva de tror.

For etter at Pascal delte sine tanker tidligere denne måneden dukket Ramsey opp på The Jonathan Ross Show (takk, The Independent), hvor hun ga sine tanker om saken da hun ble spurt om når Season 2 vil debutere.

"Det blir en stund. Jeg tror vi sannsynligvis vil filmen mot slutten av dette året, begynnelsen av neste. Så det blir nok slutten av 2024, tidlig i 2025."

Til syvende og sist virker dette som relativt sikkert ettersom manuset til den andre sesongen fortsatt finpusses, noe som betyr at det er måneder med forhåndsproduksjon som skal finne sted før filmingen kan begynne. Deretter venter måneder med etterproduksjon og redigering før serien starter sin markedsføringskampanje på vei til utgivelse.