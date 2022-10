Bella Ramsey har heller ikke spilt The Last of Us

HQ

I april fortalte Pedro Pascal, som spiller Joel i den kommende The Last of Us-serien, at han ikke hadde prøvd spillet serien er basert på, og det viser seg at begge hovedrolleinnhaverne har fulgt denne oppskriften.

For i et intervju med USA Today avslører Bella Ramsey, som er Ellie i serien, at hun ikke har spilt The Last of Us heller. Faktisk ble hun spurt om dette etter den første auditionen, og da hun sa nei skal skal serieskaperne ha rådet henne om å ikke gjøre det heller. I stedet har også hun kun sett deler av det blitt spilt av andre bare for å få en følelse av opphavsmaterialet.