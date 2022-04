Pedro Pascal tror det er bra han ikke har spilt The Last of Us

HQ

Over et år har gått siden Neil Druckmann, en av skaperne av The Last of Us og Naughty Dogs presidenter, fortalte at HBO-serien vil endre en god del ting i forhold til spillet, så da passer det vel godt at hovedrollene ikke vil gi oss déjà vu heller.

I et intervju med GQ sier Pedro Pascal, som spiller Joel i HBOs The Last of Us, at han bare har spilt bittelitt av The Last of Us siden han "ikke har ferdighetene til det". Derimot fikk han oppleve mer ved å se nevøen sin spille videre. Det var likevel ikke mye, men dette virker han mer glad for. Pascal sier nemlig at han ble bekymret for at han ville ende opp med å imitere Troy Baker, som er Joel i spillene, for mye. På noen måter mener han imitering er en god ting, men også negativt på mange andre. Derfor lot han det heller være opp til Druckmann, Craig Mazin og gjengen å lede han til den beste tolkningen. En interessant filosofi som bare gjør meg enda mer spent på å se serien neste år.