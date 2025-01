Bellingham og Modrić redder Real Madrid etter at Vinícius fikk direkte rødt kort i Valencia

HQ

Real Madrids første kamp i 2025, mot Valencia, vil bli husket i lang tid. Den hadde alle elementer du kan be om i en thrillerfilm, en med en lykkelig slutt på slutten, men også alle motgangene du kan tenke deg: slippe inn et mål i løpet av de første 30 minuttene, bomme på et straffespark, annullere et mål på grunn av milimetervis offside, spille de siste 10 minuttene med ti spillere ... for så å komme tilbake med ett minutt på overtid med to mål av Modrić og Bellingham, og ende 1-2. Og kampen kunne ha endt 2-2 etter at Valencias siste skudd på mirakuløst vis ikke gikk inn i Courtois-målet.

Det er mye å snakke om kampen, blant annet dommeravgjørelser: Noen mener at Hugo Duros første mål for Valencia burde vært annullert ettersom det hadde vært en tidligere forseelse mot Rodrygo i samme spill, mens mange ikke forstår hvorfor straffen ikke ble gjentatt, ettersom både keeperen og en Valencia-spiller ser ut til å bomme på streken.

Det de fleste snakker om, er imidlertid den direkte røde linjen som Vinícius så for å ha overfalt Dimitrievski, Valencias målvakt. Etter et spill ser det ut til at Dimitrievski berører flettene til Vini. Den brasilianske spilleren svarer med å hoppe i nakken på Dimitrievski. Den makedonske spilleren faller deretter i gulvet, og etter å ha sjekket på VAR utviste dommeren Vinícius.

Da han så kortet, gikk Vinícius berserk, og måtte dyttes ut av Rudiger. Senere ba han om unnskyldning og sa "Unnskyld, takk laget", med emojis av to fingre, noe som sannsynligvis antyder at Valencia trolig rykker ned denne sesongen.

Det var andre gang Vinícius jr. ble utvist på de syv årene han har spilt i Madrid. Heldigvis for Real Madrid ble det som kunne ha blitt deres mest bitre kamp på lenge, korrigert i løpet av de siste femten minuttene, med to mål av Luka Modrić og Jude Bellingham, og dermed vant de kampen med 10 spillere.