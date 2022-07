HQ

Så sent som i januar gjentok Ben Affleck at han aldri blir Batman igjen, men atter en gang har han tydeligvis ombestemt seg.

Jason Momoa avslører på Instagram at Affleck er Batman i Aquaman and The Lost Kingdom. Grunnen til annonseringen er at noen besøkende fikk en omvisning hos Warner Bros. og så de to på settet for filmen som skal ha premiere i mars om alt går som planlagt.