Ben Affleck gir seg som Batman etter The Flash

Så sent som sommeren 2020 sa Ben Affleck at han ikke ville spille i flere Batman-prosjekter av frykt for å få problemer med alkohol igjen, men en stund etter ble det bekreftet at han er med i den kommende The Flash-filmen. Det blir nok uansett siste gang vi ser han innta drakten.

I et intervju med The Herald Sun sier nemlig Affleck følgende:

"Jeg har aldri sagt dette - dette er rykende ferskt - men jeg tror at mine favorittscener som jeg har gjort når det gjelder Batman og min tolkning av Batman var i The Flash-filmen. Jeg håper de beholder integriteten til det de gjorde, for jeg synes det var glimrende og veldig interessant. Annerledes, men ikke på en måte som ikke samsvarer med karakteren. Hvem vet? Kanskje de bestemmer seg for at det ikke fungerer, men da jeg gjorde det var det veldig gøy og veldig, veldig tilfredsstillende og oppmuntrende, så jeg tenkte "Wow, jeg tror jeg endelig har skjønt det."

Grunnen til at han bemerker det siste der er selvsagt at filmen fortsatt er i produksjon, så det kan hende at enkelte scener ikke blir med. Affleck avslutter likevel med å si at han føler dette var en flott måte å avslutte sin tid med Batman på. Vi får se om han virkelig mener alvor denne gangen, men det høres mer troverdig ut nå.