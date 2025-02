Ben Affleck og Jon Bernthal avdekker en konspirasjon i The Accountant 2

Det har tatt en god stund før vi har kommet så langt, men oppfølgeren til The Accountant fra 2016 er nesten her. Filmen med det enkle navnet The Accountant 2 får kinopremiere i april, og i den anledning har det nå kommet en trailer for filmen som viser Ben Afflecks Christian Wolff og Jon Bernthals Brax Wolff, og hvor de to avslører en konspirasjon som har skjult et nettverk av mordere.

Det offisielle sammendraget forklarer handlingen i sin helhet som følger: "Christian Wolff (Ben Affleck) har et talent for å løse komplekse problemer. Når en gammel bekjent blir drept og etterlater seg en kryptisk beskjed om å "finne regnskapsføreren", blir Wolff tvunget til å løse saken. Wolff innser at mer ekstreme tiltak er nødvendige, og rekrutterer sin fraseparerte og livsfarlige bror, Brax (Jon Bernthal), til å hjelpe seg. Sammen med visedirektør Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) i det amerikanske finansdepartementet avdekker de en dødelig konspirasjon og blir mål for et hensynsløst nettverk av mordere som ikke skyr noen midler for å holde hemmelighetene sine skjult."

Det er bare et par måneder til actionoppfølgeren har premiere 25. april 2025, og du kan se den spennende traileren nedenfor for å avgjøre om denne filmen er verdt å legge til på seerlisten din.