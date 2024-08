Ben Mendelsohn er tilbake som Orson Krennic i den andre sesongen av Andor

Mange anser Andor for å være den beste Star Wars-serien vi har hatt fra Disney så langt, og heldigvis blir det en ny sesong av den. Hendelsene, som vil lede direkte opp til Star Wars: Rogue One, vil finne sted over fire år og har en helt annen måte å fortelle Rebels' historie på, med ett år dekket i hver tredje episode.

Under Disneys D23-arrangement ble det avslørt, gjennom en forhåndsvisning av den andre sesongen, at Ben Mendelsohn kommer tilbake som skurken Orson Krennic. Saw Gerrera (Forest Whitaker), K-2SO (Alan Tudyk) og Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) dukket også opp på visningen.

Diego Luna, som spiller Cassian Andor, hadde dette å si til publikum: "Rogue One forandret livet mitt. Jeg har levd med Cassian Andor i 10 år nå. Å kunne fullføre denne historien som starter med sesong 1 til Rogue One, er fantastisk. I den første sesongen går vi gjennom ett enkelt år. Han lever under imperiets styre. Han fikk en smak av mot. Denne andre delen av historien følger Cassian over en fireårsperiode mens han vokser til å bli opprørshelten vi kjenner fra Rogue One. I denne sesongen er innsatsen større, fiendene mer organiserte, og klokken tikker. Trusselen fra Imperiet vokser, Andor har et høyt mål, frihet og en bedre morgendag."

Tony Gilroy, som står bak serien, hadde følgende å dele: "Jeg har hatt det veldig gøy opp gjennom årene, men jeg vet ikke om jeg noen gang har gjort noe så viktig som disse 24 timene med historiefortelling som vi gjør nå. Jeg vet ikke om det bare er fordi det er det jeg er med på, men jeg tror ikke det. Jeg har aldri hatt sjansen til å jobbe med noe så stort før, så det er ganske stort for meg."

Det er ennå ingen lanseringsdato for sesong 2 av Andor. Men siden innspillingen ble avsluttet i februar, og Tony Gilroy selv har sagt at det vil ta omtrent ett år fra det i postproduksjon, kan vi krysse fingrene for en tidlig premiere i 2025.