Ben Schwartz snakker om en mulig crossover mellom Mario og Sonic

Mens Sonic the Hedgehog 3 fortsetter å vinne over publikum, tenker stjernen Ben Schwartz allerede på potensielle crossovers. I en samtale med Variety uttrykte Schwartz begeistring over ideen om en Super Smash Bros.-film, med en blanding av elskede videospillfigurer fra både Sonic og Mario. Selv om han erkjenner utfordringene med å få flere studioer om bord, er han fortsatt åpen for ideen, spesielt med tanke på suksessen til franchiser som Super Mario Bros. og Sonic.

Selv om Schwartz for øyeblikket fokuserer på å utvide Sonic-universet, antydet han at en Super Smash Bros.-tilpasning kan være på trappene hvis studioene klarer å legge rivaliseringen til side og samarbeide. Etter hvert som Sonic-serien vokser, er fansen ivrige etter å se hva som kommer neste gang.

Kunne du tenke deg å se Sonic og Mario slå seg sammen på det store lerretet?