Ben Starr slutter seg til Fortnite som det opprinnelige medlemmet av den stjernespekkede The Seven, The Visitor

HQ

Fortnite er en mastodont som har brakt alle slags episke merkevarer og franchiser til spillet gjennom årene, men det har også vokst seg så stort at mange store kjendiser har ønsket å bli involvert i prosjektet også. Derfor har vi sett Dwayne Johnson bli med på rollelisten som The Foundation, sammen med Joel McHale som The Scientist, Rahul Kohli som The Origin, Cherami Leigh som The Imagined, Laura Bailey som The Order, og til og med Brie Larson som The Paradigm. Disse karakterene er alle en del av "The Seven" selv om vi bare har navngitt seks karakterer...

Den syvende er faktisk den første som dukker opp i Fortnite, en karakter som ikke har hatt like stor narrativ tilstedeværelse som de andre i større hendelser i spillet og lignende. Det er den ikoniske The Visitor, som i årevis ikke har hatt stemme av en større skuespiller, før nå.

Det har blitt bekreftet at Clair Obscur: Expedition 33 og Final Fantasy XVI-stjernen Ben Starr vil bli med i Battle Royale for å gi stemme til The Visitor. Starr har kommentert situasjonen med følgende :

"Jeg er så spent på å bringe tilbake dette ikoniske medlemmet av The Seven. Jeg ser for meg at jeg kommer til å være veldig normal."

Det er uklart når vi får høre Starrs stemme fra The Visitor for første gang, men det vil utvilsomt skje snart.