Bend Studio og Bluepoint fikk vite om prosjektkanselleringene da vi fikk vite det

HQ

I forrige uke rapporterte vi at Sony hadde tatt en øks til sine kommende live-service-prosjekter, og kansellerte arbeidene til Bend Studio og Bluepoint, hvorav sistnevnte jobbet med et God of War live-service-spill. Tilsynelatende ser det ut til at studioene var like overrasket som oss over å finne ut av denne informasjonen.

Dette kommer fra Jeff Grubbs Game Mess Mornings-podcast, der han sier at han gravde litt dypere i hva som skjedde med prosjektavlysningene, og fant ut at studioene visste like lite som oss. Han sa også at de ikke er sikre på hva deres neste prosjekter vil bli, og at de sannsynligvis må pitche til Sony.

Grubb forklarte også at denne pitchingprosessen kan være ganske vanskelig, ettersom Sony i år har funnet ut at det ikke er så enkelt å tjene penger som å sveive ut en live-service-tittel med en elsket IP eller studio. I stedet må Bluepoint og Bend Studio gå tilbake til tegnebrettet.

Heldigvis, med talentet som er tilgjengelig i begge studioene, er vi sikre på at de vil kunne komme med noe spennende i fremtiden.