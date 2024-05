Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen som en desperat far i Netflix' Eric

Netflix har noen ganske høyprofilerte show og filmer som debuterer denne måneden. Jerry Seinfelds Unfrosted lander på strømmetjenesten i dag, Jennifer Lopezs Atlas debuterer om noen uker, og i slutten av måneden vil Benedict Cumberbatch lede krimdramaserien Eric.

Serien følger en far som desperat forsøker å finne sin ni år gamle sønn som forsvant på vei til skolen en morgen. Det er selvsagt en ganske tung dramaserie, en serie som vil berøre en rekke følelsesmessig komplekse temaer.

I sammendraget for serien står det "Eric er historien om en desperat far og en iherdig politimann som kjemper mot sine egne demoner i de pulserende, farlige gatene i 1980-tallets NYC, i et kappløp for å få hjem en savnet gutt."

Eric har premiere på Netflix 30. mai 2024, og du kan se en første trailer for filmen nedenfor.