Benficas Prestianni kan gå glipp av VM på grunn av sanksjon for homofobisk oppførsel

Husker du hendelsen mellom Prestianni og Vinícius, da den argentinske Benfica-spilleren angivelig forn ærmet den brasilianske Real Madrid-spilleren med rasistiske skjellsord? Det kontroversielle øyeblikket, som skjedde under utslagsrundene i Champions League i februar, resulterte i at Prestianni ble suspendert i én kamp (returoppgjøret), men denne sanksjonen var bare midlertidig mens etterforskningen fortsatte.

Fredag offentliggjorde UEFA den endelige dommen: Prestianni har fått seks kampers utestengelse fra alle kamper på UEFA-nivå, enten med klubb- eller landslag, for homofobisk oppførsel under kampen. De rasistiske fornærmelsene mot Vinícius kunne ikke bevises, fordi han holdt seg for munnen (hvis de hadde blitt bevist, ville straffen ha vært strengere, ti kamper).

Dette dekker kampen han allerede har gått glipp av på grunn av den midlertidige sanksjonen, returkampen mot Real Madrid, samt ytterligere to kamper i fremtiden, fordi tre av de seks kampene som er inkludert i sanksjonen er utestengt i to år (vil ikke gjelde med mindre han begår et nytt brudd). Selv med to kampers utestengelse kan det ødelegge VM-håpet hans, fordi UEFA har bedt FIFA om å gjøre utestengelsen gjeldende også i VM.

Prestianni, som ble innkalt for første gang av Argentinas landslagstrener Lionel Scaloni i november, kan ikke bli innkalt til turneringen på grunn av en sanksjon som gjør at han ikke kan spille to gruppespillkamper.