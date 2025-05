En gang i tiden var det å anskaffe, installere og bruke en projektor en langt mer komplisert og kostbar affære. Det er det på sett og vis fortsatt, men heldigvis har den teknologiske utviklingen ført til langt mer tilgjengelige alternative produkter på markedet som gjør det mye enklere å projisere en skjerm på en lys overflate og sømløst nyte et større bilde uten å ha behov for en TV.

Jeg har ikke hatt så mye personlig befatning med projektorkategorien, men i likhet med den nylige Meta Quest 3, som var min første VR-opplevelse på lenge og som virkelig åpnet denne verdenen for meg, er det slående hvor enkelt det er å komme i gang med og bruke BenQs GV50.

Denne projektoren er først og fremst batteridrevet og kan spille i noe sånt som 150 minutter, den veier bare 2,4 kilo, og det er selv om det er en anstendig innebygd høyttaler, og den er til og med laget i forbindelse med Googles TV OS, slik at alle apper fungerer direkte fra projektoren, det kreves ingen HDMI- eller Chromecast-tilkobling fra en telefon. Den fungerer som en frittstående enhet, og når du roterer den sirkulære kroppen mot en relativt hvit overflate og bruker den medfølgende fjernkontrollen, er dette en helt sømløs opplevelse.

Men ok, la oss ta et skritt tilbake, bokstavelig talt, og undersøke om GV50s evne som projektor er tilfredsstillende. Det er en DLP-projektor som kan vise et bilde på opptil 120 tommer hvis du har tre meters avstand til overflaten, ettersom kastforholdet er 1,2. Disse bildene er i 1080p og projiseres via en ANSI-lumenlysstyrke på 500 NITS, noe som fungerer bra under relativt mørke forhold. Vi har kun testet ved å projisere et ca. 100-tommers bilde opp i taket. Dette ble gjort på kveldstid, og dermed under ganske ideelle forhold. Taket vårt er litt krakelert hvitt, men i innstillingene kan du faktisk justere overflaten du bruker til rød, grønn eller andre ganske ville farger. Om det gjør noen forskjell, er veldig vanskelig å si, siden vi ikke har slike overflater hjemme hos oss.

Utover det har BenQ en enkelt innstilling som automatisk justerer via automatisk keystone, digital zoom og reposisjonering basert på overflaten, lysforholdene og en rekke andre faktorer. Den presenterer 24-biters farger, som dekker hele 92 % av Rec 709-fargespekteret, men GV50 klarer ikke helt å unngå den uttørkede, fargematte følelsen av bildet som blir resultatet - spørsmålet er om den tiltenkte forbrukeren bryr seg.

Oppsettet gjøres via Google, så det er som å sette opp en gigantisk Google Home -enhet. Det er faktisk litt av en avsløring, ettersom brukervennlighet og enkelhet ser ut til å være avgjørende for forbrukerens forståelse av GV50. Jeg tror denne projektoren er designet for dem som egentlig ikke ønsker å ha en TV, eller som synes det er befriende å slippe å reservere plass til et gigantisk svart rektangel på soverommet eller i stuen. Med det i bakhodet er GV50 helt brukbar, og vi så store deler av andre sesong av Severance og en liten film her og der på denne måten (Companion på Max anbefales). Begrensningen på 1080p gjør den uegnet for mye mer enn denne typen uformell bruk, men med ganske solide høyttalere og en veldig kompakt størrelse er det vanskelig å finne noe å klage på her.

For min del kunne BenQ ha lagt til en ekstra kilo for å gi oss litt mer batteritid. Vi opplevde ikke 150 minutter, men mer som 120 minutter, og i noen tilfeller er hele gleden med GV50 at det ikke er behov for å plugge den inn et sted. Når det er sagt, er dette anstendig og litt til, og den kommer virkelig til sin rett når den appellerer til dem som ikke venter på et røverkjøp på en LG G-whatever, men som vil ha stor glede og kraft uten å være for stor.

