Al-Ittihad har vunnet Saudi Pro League for tiende gang, og det er første gang siden 2023. En av de mest suksessrike klubbene i Saudi-Arabia, og den eldste gjenlevende klubben i landet, grunnlagt i 1927, ble godt kjent etter signeringen av Real Madrid-legenden og Ballon d'Or Karim Benzema i 2023. I sin andre sesong vinner den franske spissen sin første ligatittel i Asia... og niende ligatittel totalt, etter fire Ligue 1-titler med Lyon og fire ligatitler med Real Madrid.

Den 37 år gamle franske spilleren så den avgjørende kampen, en 3-1-seier over Al Raed, fra tribunen, ettersom han var skadet. Al Ittihad vinner den saudiske proffligaen med to spilledager igjen og 77 poeng med 24 seire, 5 uavgjort og 3 tap, et stykke bak Al Hilal, klubben der Cristiano Ronaldo spiller.

Al Ittihad, som også har noen kjente spillere fra europeisk fotball som N'Golo Kanté, Fabinho eller Danilo Pereira, har fortsatt en finale igjen å spille, King's Cup mot Al Qadsiah, som trenes av den spanske manageren Míchel og har den tidligere Real Madrid-kapteinen Nacho Fernández.

Til tross for at Ronaldo fortsatt ikke har vunnet noen ligatittel siden han kom til klubben i 2022, er han den best betalte idrettsutøveren i verden. Karim Benzema er den tredje fotballspilleren på listen, etter Messi.