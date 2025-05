Cristiano Ronaldo topper Forbes' liste over best betalte idrettsutøvere igjen, og dobler nesten den andreCristiano

HQ

Cristiano Ronaldo er 40 år. De fleste elitefotballspillere har for lengst lagt opp når de når den alderen, eller flyttet til mindre krevende og mindre velstående ligaer, i takt med at den sportslige avkastningen synker. Men ikke CR7. Portugiseren ikke bare spiller fortsatt, men han er også den best betalte idrettsutøveren som gjør det... stort sett.

Forbes har publisert sin årlige liste over de best betalte idrettsutøverne, og Cristiano Ronaldo topper nok en gang listen for tredje år på rad. Og inntektene hans er overveldende: totalt 275 millioner dollar, (206,6 millioner pund, 245 millioner euro). 15 millioner dollar mer enn i fjor, da han også toppet listen.

Så mye verdsetter saudiske Al Nassr Real Madrud-, Juventus- og Manchester United-legenden, der mesteparten av pengene kommer fra inntekter på banen (225 millioner dollar). Han tjener selvfølgelig også mye penger på lukrative sponsoravtaler.

De best betalte idrettsutøverne kommer fra Saudi Pro League, MSL, NBA, NFL, MLB og boksing.

Ronaldos inntekter er nesten dobbelt så høye som den nest best betalte idrettsutøveren, NBA-stjernen Stephen Curry (Golden State Warriors), som hadde en årsinntekt på rundt 156 millioner dollar (117,2 millioner pund, 139 millioner euro). På tredjeplass finner vi den tidligere bokseren Tyson Fury, med 146 millioner dollar.

Dak Prescott (NFL, Dallas Cowboys, 137 millioner dollar) og Leo Messi (Inter Miami, 135 millioner dollar) fullfører topp 5, etterfulgt av baseballstjerner (Juan Soto, Shohei Ohtani), NBA (LeBron James, Kevin Durant) samt Karim Benzema, som har fulgt en lignende vei som sin tidligere Madrid-kollega... med bedre resultater: Benzema løftet i går tittelen i den saudiske proffligaen med Al Ittihad.