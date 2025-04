Bethesda belønner hele Skyblivion-teamet med eksemplarer av Oblivion Remastered

HQ

Arbeidet med det fan-drevne Skyblivion-prosjektet fortsetter, da de forsøker å gjenskape Oblivion i Skyrim-motoren. Til tross for dagens store lansering av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, og for å vise sin takknemlighet for Skyblivion-prosjektet, som har pågått siden 2012, har hele teamet nå blitt belønnet med gratis eksemplarer av Oblivion Remastered. En fin gest og en anerkjennelse av lidenskapen og engasjementet til de involverte.

Skyblivion forventes å bli utgitt senere i år, og vil dermed eksistere side om side med den offisielle remasteren. Et fantastisk år for alle Oblivion-fans, for å si det mildt.

Gleder du deg til Skyblivion?