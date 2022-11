Bethesda benekter anklagene fra Doom Eternal-komponisten

HQ

Doom Eternal hadde såvidt rukket å bli lansert før Mick Gordon, komponisten av den heftige musikken i spillet, og id Software gikk i tottene på hverandre som følge av at førstnevnte hevdet han ikke hadde fått sin lovede betaling for arbeidet og hadde blitt løyet til angående det offisielle lydsporet. Dette pågikk en god stund før det ble helt stille i over to år. Da bestemte Gordon seg for å legge ut et omfattende og veldig godt dokumentert svar på studiosjefen sine motanklager, noe som har ført til enda verre stemning mellom de to. Meldingen fra komponisten var såpass sterk at Bethesda virkelig ville havnet i store problemer både juridisk og blant spillere om de ikke svarte, så det var bare et tidsspørsmål før kveldens nyhet kom.

Bethesda har nå lagt ut en melding hvor de benekter nærmest alle anklagene Mick Gordon har om samarbeidet og lydsporet. Derfor sier de samtidig at id-Software-lederne Marty Stratton og Chad Mossholder fortsatt har deres fulle støtte, og at folk bør slutte å sende dem hatmeldinger og slik basert på Gordon sine anklager. Selskapet hevder å ha bevis for at komponisten lyver om det skulle gå så langt at offentliggjøring av disse blir nødvendig. Dermed kan du være helt sikker på at denne krangelen fortsatt ikke er over, og at Gordon aldri kommer til å lage musikk for Bethesda og Doom igjen.

<social>https://twitter.com/bethesda/status/1592971214817222656/photo/1</social>