Bethesda er "dedikerte til å oppdatere Fallout 76"

Vi mottok en oversikt over hva 2022 vil bringe for Appalachia for noen uker siden da Bethesda delte et nytt såkalt veikart. Og det viser seg at utviklerne ikke har tenkt til å ligge på latsiden når de er ferdige med å gi ut alt det innholdet. Via et nytt intervju har det nemlig blitt avslørt at Bethesda har et internt femårig veikart for onlinespillet deres, Fallout 76.

Informasjonen kommer fra designsjef Mark Tucker, som da han snakket med AusGamers kunngjorde at han jobber på et "femårig veikart", og at Bethesda har "langsiktige planer" for Fallout 76. Her er hva han sa i sin helhet:

"The funny thing is if I could share what's on this other monitor right here, you would love to see it because it's a five-year roadmap that I'm working on. We have long term plans, and things get a little fuzzier the further we go out because we adjust and adapt as things show up and we see what players want and what they're doing. But, a lot of my time right now is spent on planning that three and five-year roadmap. The three-year roadmap is a lot more understood and known, at five years it gets a little more fuzzy, but we're dedicated to updating Fallout 76."

Med andre ord kan fansen være ganske sikre på at de vil få masser av nytt innhold å bryne seg på de neste årene.