Bethesda hadde "hundrevis av planer" for Starfield som ikke kom med i spillet

Starfield ble offisielt lansert i midten av forrige uke, og det har mildt sagt gjort det veldig bra, med over seks millioner mennesker som begynte å utforske det nesten endeløse universet da det ble lansert. Men faktum er at det kunne ha vært enda mer omfattende. I et intervju med The Washington Post avslører regissør Todd Howard at Bethesda hadde hundrevis av ideer som ikke kom med i det endelige produktet.

"Vi planla, og disse planene gikk i vasken. Vi visste at vi kom til å skrive om deler av motoren, så vi begynte å bygge teknologi for planetene og det ytre verdensrommet på vår tidligere motor og renderer."

Men det blir mer Starfield, en utvidelse kalt Shattered Space er under utvikling. Vi vet imidlertid ikke når den vil bli utgitt, men Bethesda vil selvfølgelig avsløre mer når den nærmer seg.