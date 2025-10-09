Bethesda låser datoen for Fallout Day 2025-sendingen

HQ

Nylig avslørte Bethesda alt om Burning Springs-utvidelsen for Fallout 76, det nye innholdet som introduserer Walton Goggins' Ghoul som en offisiell del av spillhistorien og knytter den bredere franchisen og live-action-serien sammen. Nå ønsker Bethesda allerede å avsløre mer om fremtiden til Fallout, ettersom datoen for den årlige Fallout Day -sendingen er delt.

Det er satt til å skje igjen den 23. oktober, en dato som er valgt for å gjenspeile datoen da atombombene opprinnelig falt i Fallout universet og forvandlet vår vakre verden til et dystert ødemark. Klokkeslettet for showet er satt til 18:00 BST/19:00 CEST.

Når det gjelder hva årets sending lover, Bethesda bemerker at den vil inneholde "de siste nyhetene om våre eksisterende Fallout-spill, feiringer i lokalsamfunnet og kommende fanarrangementer!"

Så unødvendig å si, ikke forvent noen vill Fallout 5 kunngjøring, men kanskje det er rom for et nytt glimt av den andre sesongen av serien, spesielt siden den er planlagt å komme tilbake til Prime Video i desember ...