Bethesda legger ned butikken sin og går til Steam

Det sier vel sitt når noe av det mange har lurt på etter at Microsoft sa de vil kjøpe Activision Blizzard er hva som skal skje med Battle.net, mens oppkjøpet av Bethesda kun har handlet om spillene. Derfor er vel nesten det eneste overraskende med dagens annonsering at det ikke ble gjort for lenge siden.

Bethesda forteller at de vil legge ned Bethesda.net-launcheren sin og i stedet rette alt fokuset mot Steam. Prosessen starter tidlig i april når det blir mulig å overføre Bethesda-kontoen sin over til Valve sin gigantplattform. Dette betyr at alle spill og penger du har blir med over, samt mange lagringsfiler (noen må gjøres manuelt). Foreløpig er Wolfenstein: Youngblood det eneste unntaket de ønsker å si.

Mer informasjon om alt dette kommer nærmere overgangsprosessen.