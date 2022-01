Xbox kjøper Activision Blizzard for 600 milliarder kroner

HQ

Spillindustrien gikk berserk da Microsoft kjøpte ZeniMax og Bethesda i 2020, men den avtalen er bare barnemat i forhold til hva selskapet nå har bekreftet.

Etter måneder med rykter forteller Microsoft at de planlegger å kjøpe Activision Blizzard for over 600 milliarder kroner. For de som ikke følger denne industrien ekstremt tett betyr dette at Xbox Game Studios vil eie franchiser som Call of Duty, Diablo, Overwatch, Starcraft, Warcraft, Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Hearthstone og Candy Crush om konkurransetilsyn over hele verden godkjenner dette enorme oppkjøpet om noen måneder.

Det som selvsagt gjør alt dette ekstra interessant er at Activision Blizzard har fått veldig mye negativ oppmerksomhet de siste månedene. Derfor er det ikke rart at kunngjøringen gjør det fullstendig klart at Microsoft fortsatt er meget opptatt av å være inkluderende når det gjelder både ansatte og spillere, så alle bør behandles verdig og respektfullt. Dette vil de også få over til Activision Blizzard når/om avtalen fullføres.

For å få dere til å forstå hvor gigantisk dette er kan jeg sammenligne avtalen med noen andre kjenninger. For eksempel betalte Disney 35 milliarder for Marvel og omtrent 36 milliarder for Lucasfilm. Microsoft kjøpte ZeniMax og Bethesda for 71 milliarder.

Nå gjenstår det bare å se om fremtidige Call of Duty-, Diablo- og Overwatch-spill blir eksklusive på Xbox, hvordan dette vil bringe flere av franchisene til mobiler og Cloud-en, hvor raskt det går å få bedre kultur hos Activision Blizzard og om Call of Duty går vekk fra årlige utgivelser.

