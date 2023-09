Bethesda mener at bugs i Starfield er en del av opplevelsen

HQ

Det er velkjent at Bethesdas spill ofte er fulle av bugs, og selv om de har lært leksen sin, er det også til stede i deres nyeste romepos Starfield. I et intervju med Gamesindustry snakket Pete Hines fra Bethesda litt om forekomsten av bugs i spillene deres og hva de tenker om dem.

"Vi omfavner kaos. Vi kunne laget et tryggere, mindre buggy og mindre risikabelt spill hvis vi ville. Men det vi prøver å legge vekt på, er spillerens frihet. Ja, det kommer til å være noen småting her og der, som at følgesvennen din kanskje står litt for nær deg av og til, men friheten du får, og de tingene som skjer på grunn av det, elsker vi og omfavner. Selvfølgelig er det feil. Men ødelegger det opplevelsen din? Eller har du et konsistent, morsomt spill som du bare ikke kan slutte å spille og eksperimentere med?"

Det ser ut til at Starfield er mye mer polert enn de tidligere spillene deres, men det har selvfølgelig begynt å rapporteres om noen feil rundt om på internett, og undertegnede har etter nesten 15 timer med spillet støtt på noen få. Vi får se hvor lang tid det tar før den første oppdateringen kommer.