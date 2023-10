Bethesda om Starfield: "Utforskningen ble ikke slik vi hadde tenkt"

HQ

Med over 1000 planeter å utforske, mangler Starfield ikke akkurat steder å besøke. Men spillet har også møtt en del kritikk for at de fleste av disse planetene er øde, og at Bethesda burde ha fokusert mer på å skape flere håndlagde steder i stedet for å satse på et massivt antall. I et intervju med MinnMax har tidligere Bethesda-ansatt Bruce Nesmith, som jobbet med spillet, snakket litt om utfordringen med dette.

"Spillregissør Todd Howard tok tallet 100 for antall solsystemer nærmest ut av løse luften, men jo mer vi jobbet med det, jo mer tenkte vi: "Ok, all kjerneaktiviteten foregår i disse to dusin solsystemene, og resten er åpne områder, men folk elsker de store spillene våre. De elsker det åpne området de kan utforske, så la oss la dem få det'."

At spillerne elsker store verdener er én ting, men det går ofte på bekostning av at verdenen føles tom. Mange spill med åpne verdener har måttet forholde seg til denne kritikken, og det var en av grunnene til at Ubisoft for eksempel krympet arealet i Assassin's Creed Mirage. Nesmith sier at denne balansen er vanskelig, og at man alltid må ta et valg under utviklingen.

"Jeg tror at noen av utforskningstingene ikke kom så godt frem som de kunne ha gjort fordi de bestemte seg for å ta andre valg. Og misforstå aldri dette. I alle spillstudioer på denne planeten vet de hvilke valg de tar. De vet hva som ikke kommer til å være med. De vet hva spillerne kommer til å klage over. Men du må ta det vanskelige valget."

Hva synes du? En mindre åpen verden med mer innhold, eller liker du at verden føles større, men på bekostning av ting å gjøre?