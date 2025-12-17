Bethesda sier at "majoriteten av studioet er på The Elder Scrolls VI"

HQ

Det har nå gått over syv år siden Bethesda endelig annonserte The Elder Scrolls VI... men siden den gang har det som kjent ikke skjedd så mye. Vi vet like lite nå som da, og Bethesda er tilbakeholdne med å snakke om spillet.

Men i en serie GameInformer-intervjuer har medlemmer av teamet løftet lokket litt og tydelig uttalt at de jobber med spillet med nesten full kapasitet, og at de virkelig er imponert over de tekniske aspektene. For eksempel forklarer studiodirektør Angela Browder :

"Det er fantastisk å være tilbake i dette Elder Scrolls-universet. Som internett liker å fortelle oss, er det en stund siden sist. Og bransjen og maskinvaren og alt dette har gjort så store sprang siden sist vi laget et av disse, så jeg er veldig spent på hva som ligger foran oss, fordi mulighetene, maskinvaren, gjengivelsen, alt dette har bare... mulighetene er vanvittige! Jeg skal være ærlig, noen ganger ser jeg ting som skjer, og jeg tenker: "Angela fra Skyrim-dagene kunne aldri ha forestilt seg å se dette slik det er nå", og det er en kul ting å være en del av. Og det er noe jeg håper at når den dagen kommer at fansen vår spiller det, at de - spesielt de av dem som har fulgt merkevarene våre hele livet - virkelig kan se hvor langt det hele har kommet."

Spillets regissør og utøvende produsent Todd Howard bekrefter også at arbeidet er i full gang, og at omtrent alle team jobber med det:

"Det går veldig bra. Flertallet av studioet er på VI, men jeg vil si dette: Vi overlapper alltid hverandre. Så vi er veldig vant til overlappende utvikling. Og vi har lange forproduksjoner på ting, slik at vi føler oss trygge på dem. Og det er en prosess. Vi skulle alle ønske at det gikk litt raskere - eller mye raskere - men det er en prosess som vi ønsker å gjøre riktig."

Det står enda mer om The Elder Scrolls VI i artikkelen, men det er i hvert fall klart at produksjonen ser ut til å være godt i gang, og at den har potensial til å bli et ganske imponerende eventyr som definitivt ikke har blitt forhastet.