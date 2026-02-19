The Elder Scrolls VI går "tilbake til den klassiske stilen"

HQ

Bethesdas kunngjøring av The Elder Scrolls VI i 2018 virker nesten tragisk i ettertid. Siden den gang har vi praktisk talt ikke hørt noe substansielt om spillet, men nylig har det vært noen rykter.

Veteranen Todd Howard har bekreftet at det blir selskapets neste spill, og at produksjonen er i full gang. I et intervju med Kinda Funny Gamescast avslører han litt mer om hva som er i arbeid, inkludert hvilken spillmotor som brukes: Creation Engine 3. Det er et steg opp fra Starfield, som ble laget med Creation Engine 2, men vi vet ikke hvor mye bedre den er. Howard fortsetter:

"DeN kommer til å drive Elder Scrolls VI og videre... Vi har en spillestil som vi virkelig, virkelig liker, og jeg tror folk forventer av oss. Det er fortsatt mye innovasjon å gjøre der, slik at når du går inn i en verden, føler du at du virkelig opplever den for første gang, et spill som det. Jeg tror vi er fornøyde med hvor det er på vei akkurat nå. Det er det jeg kan si."

Bethesda har fått en del kritikk for sin Creation Engine, som mange mener er utilstrekkelig og gjør selskapets spill unødvendig stive og livløse. Derfor hadde mange håpet at Unreal Engine 5 ville bli brukt, akkurat som i det nydelige The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Men ... det kommer tydeligvis ikke til å skje.

I intervjuet sier Howard også at han egentlig ikke liker tidlige kunngjøringer. Ideelt sett ville han ikke annonsere spillene i det hele tatt, men bare slippe dem når de er klare. Og han nevner også kort at det ser ut til å være et klassisk rollespill vi kan se frem til :

"Og du vet, når vi kommer tilbake til Elder Scrolls VI som vi holder på med nå, kommer vi tilbake til den typen klassisk stil som vi har savnet, som vi kjenner veldig godt."

Så det er en blandet pose, der valget av grafikkmotor sannsynligvis vil skape bekymring til samfunnet er overbevist, mens flere mennesker sannsynligvis vil være glade for at Bethesda fokuserer på et tradisjonelt Elder Scrolls uten for mye eksperimentering.