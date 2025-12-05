Bethesda-veteran Todd Howard avslører ytterpunktene som definerer Fallout for ham

HQ

Fallout -universet er utrolig populært, og i tillegg til en lang rekke spill fra flere ulike utviklere, har vi også TV-serien, som også er blitt universelt elsket. Men hva er det som tiltrekker folk til franchisens radioaktive ødemark?

Bethesda Nylig lot de pressen få se de to første episodene av sesong to, og det var også gjester til stede for spørsmål og informasjon. En av dem var Todd Howard, Bethesda -veteranen som har vært ansvarlig for Elder Scrolls -serien siden The Elder Scrolls III: Morrowind, Starfield, og til og med Fallout. Han benyttet anledningen til å avsløre hva som definerer Fallout for ham (takk Insider Gaming) :

"Trikset med Fallout er de to tonene. Jeg tror for meg, åpningen av hele serien, episode en, den begynnelsen ...

"Du ser redselen av kjernefysisk ødeleggelse, og her kommer bomben, og den hopper, og Ella (Lucy) sier: 'Forplantningsorganene mine er intakte og fullt operative!

"Å sette disse to tingene sammen på én gang, det er det som gjør Fallout spesiell."

Det er selvfølgelig mange grunner til å elske Fallout, men disse kontrastene er unektelig en stor del av appellen. Hva er det med Fallout som fenger deg mest?