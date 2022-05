Beyond Good & Evil 2 er fortsatt i live

HQ

Det sier vel litt om hvor rart det er at Beyond Good & Evil 2 forsvant helt fra radaren i 2019 til tross for lovander fra utviklerne om at spillet skulle gå inn i beta-fasen det året at Ubisoft stadig må forsikre oss om de stadig jobber med spillet. Her er enda en oppdatering.

Ubisoft Barcelona, som er ett av mange studioer vi fikk vite skal lage spillet, har nemlig lyst ut en stilling som "Senior Gameplay Animator på Beyond Good & Evil 2. Som om det ikke var nok hevder de at dette er et av Ubisoft mest ambisiøse spill noen gang. Bare tiden vil vise om sluttresultatet lever opp til den beskrivelsen...om vi noen gang ser slutten...