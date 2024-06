Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition har et nytt oppdrag knyttet til Beyond Good & Evil 2

HQ

I går ble det avslørt 20-årsjubileumsutgaven av Beyond Good & Evil kommer neste uke. Det første livstegnet for denne IP-en på lenge hadde fans overlykkelige og klare til å utforske det klassiske spillet igjen.

Men ifølge spillets nettsted vil det ikke bare være gammelt innhold med et nytt strøk maling. Tilsynelatende vil et nytt oppdrag være eksklusivt for den nye utgaven. Det vil gå inn i Jades barndom og utforske hvordan hun knytter seg til Beyond Good & Evil 2.

Dette er spesielt spennende fordi det nok en gang bekrefter at Beyond Good & Evil 2 er i arbeid. Hvorvidt vi får se noe fra det snart er sannsynligvis usannsynlig, ettersom Ubisoft ikke viste frem noe på den nylige Ubisoft Forward-showcasen.