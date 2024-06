Beyond Good & Evil 20th - Anniversary Edition lanseres neste uke

Mange ble overrasket da Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition ikke dukket opp i Ubisofts Forward-showcase tidligere denne måneden, ettersom det ble offisielt annonsert forrige november og til og med var spillbart en kort stund før det ble tatt ned fra Xbox Store. Den franske utgiveren forsikret fansen om at vi ville få mer informasjon i dag, og holdt sitt ord.

Traileren nedenfor avslører at Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition vil lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch 25. juni. Dette betyr at du vil kunne spille denne nye versjonen med penere grafikk, høyere bildefrekvens, omorkestrert musikk, bedre kontroller og mer på tirsdag.

Nå må vi bare vente på at dataminere skal finne noe som er i nærheten av å nevne Beyond Good & Evil 2 i spillet ...