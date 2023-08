Beyond the Spider-Verse får en oppdatering av lanseringsdatoen

HQ

Fansen ble knust da de for noen uker siden fikk vite at Spider-Man: Beyond the Spider-Verse var utsatt på ubestemt tid. Nå har Phil Lord og Christopher Miller gitt oss en oppdatering om slutten på Miles Morales' animerte trilogi.

I en samtale med Digital Spy, der de promoterte sin nye film Strays, kunne ikke produsentene og manusforfatterne av Spider-Man: Across the Spider-Verse gi oss noen ny dato å se frem til. Da Lord ble spurt om en oppdatering, sa han i stedet: "Slike samtaler ligger heldigvis over vårt lønnsnivå, men jeg kan si at vi allerede jobber hardt med det, og vi vil ta den tiden det tar å gjøre det bra."

Miller legger til: "Det vi prøver å oppnå med filmen, er å få en så tilfredsstillende avslutning på historien som mulig, og ta den til steder du ikke har vært før. Og få deg til å le og gråte, juble og tenke."

Etter rapporter om at animatørene var overarbeidet i den siste filmen, gir dette dem forhåpentligvis tid til å produsere en utmerket film og samtidig opprettholde balansen mellom jobb og privatliv. Det høres kanskje for godt ut til å være sant. Det er tross alt Hollywood vi snakker om.