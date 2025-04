Big Bird er Red Bull Kumite-mester i 2025

HQ

Den årlige Red Bull Kumite -turneringen har nok en gang kommet til en slutt. Arrangementet Street Fighter 6 ble avsluttet i helgen, etter at 16 av de beste spillerne fra hele verden strømmet til Paris for å sikre seg en del av premiepotten på 50 000 euro. Etter at den store finalen fant sted i går, kjenner vi nå vinneren, en person som tilfeldigvis er på vei tilbake til fjelltoppen.

Etter å ha vunnet Red Bull Kumite i 2023, ble Adel "Big Bird" Anouche kåret til mester igjen, etter å ha beseiret "EndingWalker" i den store finalen. Big Birds beherskelse av Rashid viste seg å være for mye for EndingWalkers Ryu, og resultatet gikk til slutt i førstnevntes favør, med en 5-3-seier.

Når det gjelder hva som skjer videre for Big Bird og SF6 i konkurransesammenheng, er det snart tid for to av årets største turneringer, Esports World Cup og Evo 2025.