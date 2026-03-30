Big Hops har fått en konspirasjonsdrevet og fotofokusert gratis DLC

Utvikleren Luckshot Games har lansert en gratis DLC for sitt søte plattformspill, Big Hops, en ny gruppe innhold som introduserer et sidespill innrammet rundt konspirasjonsteorier og som bruker fotografering som en nøkkelmekaniker.

Det er kjent som Cappler's Conspiracy, og det dreier seg om å møte en ny konspirasjonsteoretiker ugle kjent som Cappler, som ber deg om å fullføre en haug med fotograferingsjobber for å hjelpe ham med å bevise eller motbevise teorier. For å løse oppgaven har Luckshot forbedret fotograferingselementet i spillet med 17 filtre du kan bruke, zoomobjektiver, en ny gadget som lar deg forandre verden rundt deg, samt seks nye pyntegjenstander som påvirker spillopplevelsen, blant annet ved å la deg spille i førsteperson.

Beskrivelsen for DLC legger til: "Cappler's Conspiracy er et nytt over 2 timer langt fotograferingsspill gjemt inne i Big Hops. Du møter en konspirasjonsteoretiker ved navn Cappler som trenger din hjelp til å utforske noen merkelige ideer. Han sender deg ut på oppdrag for å bevise (eller motbevise) eksistensen av romvesener, spøkelser, muldvarpfolk og mye mer. For innsatsen din blir du belønnet med dusinvis av nye kamerafiltre, linser og en spesiell Sky Shifter-dings.

"For å finne Cappler og komme i gang med arbeidet må du holde utkikk etter Capplers spesielle symbol som er gjemt i de mange verdenene i Big Hops!"

Oppdateringen er tilgjengelig fra nå av på PC og PS5, og sies å komme til Nintendo Switch tidlig denne uken. Sjekk ut kunngjøringstraileren for Cappler's Conspiracy nedenfor, og ikke gå glipp av vår fulle og dedikerte anmeldelse av Big Hops heller.