Bilibili Gaming er dine LPL Summer 2024-mestere

HQ

Støvet har lagt seg og Bilibili Gaming (BLG) er dine LPL Summer 2024-mestere.

Det er nok en utmerkelse for superstjernelisten, som bare nylig spilte andrefiolin til JDGs nå demonterte superteam av 369, Kanavi, Knight, Ruler, og Missing.

I år har BLG -laget, som består av Bin, Wei, Xun, Knight (hentet inn fra nevnte JDG -lag), Elk og On, allerede vunnet LPL Spring-tittelen og nådd MSI 2024-finalen (der de tapte for Gen G, som for øyeblikket er på vei mot den gylne vei).

BLG tok ned motstanderne Weibo Gaming (WBG) med letthet i sommerfinalen, og beseiret dem i den beste av fem serier 3-0, med Knight som tok hjem finalens MVP-pris.

Dette nye og forbedrede BLG -laget leder LPLs ladning i verdensmesterskapet 2024 og ser ut til å gjøre et stort inntrykk på arrangementet, med overføringen av Wei fra RNG som deres startende jungler som har revolusjonert listen - og de vil absolutt ønske hevn på Gen G.