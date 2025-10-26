Bill Nighy vender tilbake til trollmannsverdenen som siste tilskudd til Harry Potter-rollebesetningen

HQ

Det er en god del kryssklipping mellom de mange Harry Potter-prosjektene som er under arbeid akkurat nå, ettersom den enorme rollebesetningen som er brukt i de åtte live-action-filmene, betyr at ulike stjerner som allerede har spilt en rolle i Wizarding World nå får i oppgave å vende tilbake i forskjellige eller til og med de samme rollene.

Nylig ble det bekreftet at Warwick Davis ville være tilbake som professor Flitwick i HBOs live-action-serie, og nå kan vi rapportere om ytterligere rollebesetninger til den siste lydbokinnspillingen av Harry Potter-bøkene.

Etter å ha spilt Rufus Scrimgeour, en av Ministers of Magic, i live-action-filmene, skal Bill Nighy svinge tryllestaven nok en gang som en del av lydbokprosjektet, men denne gangen i rollen som Professor Slughorn.

I en kommentar til sin tilbakekomst på Wizarding World uttalte Nighy "Jeg ble glad for å bli spurt om å spille professoren etter å ha spilt magiministeren. Er det mulig at jeg er den eneste skuespilleren som kan påberope seg den prestasjonen? Det betyr at karrieren min fortsetter å ha betydning for de neste par generasjonene. Jeg er alltid takknemlig når jeg blir spurt om å spille akademikere, siden jeg selv ikke har noen høyere utdannelse. Jeg håper å være en viktig del av noe som kan underholde barn i bilen på de lange utenlandsreisene eller bare på vei til skolen."

Men det er ikke alt, Derry Girls veteranen Saoirse-Monica Jackson skal legge stemme til Professor Trelawney, Ṣọpẹ́ Dìrísù skal spille Sirius Black, og David Holmes (kjent for å være Daniel Radcliffes stuntdouble i filmene) skal spille Stan Shunpike, sjåføren av Knight Bus.

Noen få andre interessante tillegg inkluderer Anna Maxwell Martin som Rita Skeeter, Mackenzie Crook som Kreacher, Stephen Mangan som Nearly Headless Nick, Tracy-Ann Oberman som Madam Hooch, Millie Gubby som Luna Lovegood, med Jake Sigsworth og Archie Mountain som Neville Longbottom, og til slutt Jude Farrant og Maximus Evans som Draco Malfoy.

Når det gjelder når disse lydbøkene kommer, vil den første debutere 4. november og vil bli etterfulgt av månedlige utgivelser etterpå.