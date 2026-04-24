Billetter til VM-finalen på FIFAs videresalgsside varierer fra 10 000 dollar ... til 2,3 millioner dollar

Vi har snakket en stund om hvor dyrt VM kommer til å bli, hvordan FIFA har forsøkt noen tiltak for å gjøre billettene billigere, men hvordan de også har blitt kritisert av grupper som har advart og klaget over at dette VM i USA, Mexico og Canada ekskluderer tradisjonelle fotballfans, og gjør det umulig dyrt for det store flertallet av mennesker, bortsett fra eliten.

Vi var imidlertid ikke forberedt på hvor vanvittig dyre enkelte billetter er i ferd med å bli på FIFAs offisielle videresalgsside. Ifølge Associated Press koster enkelte seter over 2,3 millioner dollar. Over to millioner euro for bare ett sete i VM-finalen 19. juli.

Det er verdt å merke seg at bare fire seter var priset til 2 299 998,85 dollar da AP besøkte videresalgssiden, som ligger bak et mål på nedre dekk. For øyeblikket er tilgjengelige billetter som selges direkte av FIFA til finalen til $ 10 900, siden de slapp nye seter på onsdag. Noen videresalgsbilletter tilbys også til rundt den prisen, noen til 20 000 dollar, mens noen koster rundt 200 000 dollar. Disse setene på videresalgssiden selges ikke av FIFA, og de kontrollerer ikke prisene på videresalgs- og byttemarkedet, men tar 15 % av salget.