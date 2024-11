Billie Jean King Cup-finalistene er allerede klare etter Slovakias overraskende seier

HQ

Málaga er verdens tennishovedstad denne uken. Davis Cup-finalene startet tirsdag, og Billie Jean King-finalene startet forrige helg: de viktigste internasjonale lagkonkurransene i tennisverdenen.

Billie Jean King-semifinalene er allerede avgjort. Italia vant 2-1 over Polen, og Slovakia, turneringens store overraskelse, har nettopp slått Storbritannia, også 2-1. Det slovakiske laget kom tilbake fra et nederlag mot Emma Raducano, som vant Viktoria Hruncakova.

Men Billie Jean King-spillene spilles fra best av tre kamper. Og den andre kampen ble vunnet av Rebecca Sramkova over Katie Boulter, også et imponerende comeback (2-6, 6-4, 6-4).

Alt ble avgjort i den tredje og siste kampen, en dobbelmatch som Hruncakova og Tereza Mihalikova vant enkelt med 6-2, 6-2.

Storbritannia håpet å nå sin første semifinale i Billie Jean King Cup, og den første på mer enn førti år. Men Slovakia seiret og nådde finalen for andre gang noensinne. Den første var i 2002, og de endte opp med å vinne det året.

Italia og Slovakia møtes onsdag 20. november kl. 17:00 norsk tid (16:00 norsk tid).