Biomutant har funnet et nytt og lønnsomt hjem på Nintendo Switch

HQ

For mange spillere minner Biomutant om en av forrige konsollgenerasjons mest mislykkede utgivelser (og en som ikke ble særlig mye bedre da den kom til dagens konsoller heller). Men det ser ut til at Nintendo Switch-lanseringen for en uke siden har det snudd det litt.

Ifølge utgiveren THQ Nordic har Experiment 101s ARPG solgt opptil 20 ganger mer enn forventet i sin japanske debut, både i digitalt og fysisk salg. Det gjenstår å se om denne lovende starten av sin nye versjon vil smitte over på andre markeder som allerede har mottatt spillet, men det er mulig at vi er vitne til en "renessanse" av denne tittelen, som kommer med basisspillet og alle DLC-ene som er utgitt til dags dato.

Kommer du til å gi Biomutant en sjanse på Nintendo Switch?

Takk, Automaton Media.