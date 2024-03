Biomutant kommer endelig til Switch i mai

HQ

Biomutant har stadig blitt utvidet til en rekke plattformer siden den opprinnelige debuten på PC, PS4 og Xbox One i 2021. Nå kan du også spille spillet på PS5 og Xbox Series X/S, men til tross for at Switch-eiere har gledet seg til en versjon av spillet en god stund etter produktoppføringer så langt tilbake som i slutten av 2022, har Biomutant ennå ikke kommet til plattformen. Heldigvis kommer det snart.

Experiment 101 har bekreftet at Biomutant kommer til Switch 14. mai 2024, som en del av en utgave som inkluderer grunnspillet og alle de respektive DLC-ene.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å spille Biomutant ennå, kan du ta turen hit for å lese anmeldelsen vår av spillet eller se litt gameplay nedenfor.