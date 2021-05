Du ser på Annonser

Biomutant er et open-world actionrollespill, utviklet av det svenske selskapet Experiment 101. Selv om selskapet ble dannet i 2015, er Biomutant deres første selvstendige spill. Selskapet ble stiftet av spillutvikler Stefan Ljungqvist, som tidligere har vært en del av Avalanche Studios, kjent for blant annet Mad Max og Just Cause. Nå prøver han seg på egen hånd og resultatet er godt, men med en bismak.

Biomutant finner sted i en postapokalyptisk verden hvor giftig olje har begynt å sige opp fra bakken og forurenser Livets Tre. Menneskene er borte og alt som gjenstår er muterte monstre, og noen av disse ufyselige skapningene har begynt å fortære treets røtter. Så hvem kan redde verden? Det er deg, rettere sagt et mutert vesen du skaper selv. Figuren du former minner om en krysning mellom en mus, rev, vaskebjørn og hamster og du velger både utseende, attributter og hvilken klasse figuren skal tilhøre. Hvilke egenskaper du tilegner figuren vil ha betydning for hvordan den er å spille. En tykk figur vil for eksempel både tåle og påføre mer skade, men til gjengjeld bevege seg tregere. Etter hvert som du stiger i nivå utover i spillet, vil du fortsette å kunne øke attributtene til figuren din og fysisk se den vokse. Det er ganske kult.

I det du legger ut på eventyr vil din karakters triste bakgrunnshistorie presenteres gradvis, og du vil gjennom hele spillet måtte ta valg som trekker deg mellom en mørk og en lys side. Spillet presenterer dette som Karma-systemet, og hvilken side du til slutt ender opp med vil påvirke deler av historien. Så i stedet for å redde verden kan du gjøre det motsatte.

Hele spillet legges frem av en egen forteller og det er ikke fint lite han har å si. Jeg har ikke klart å finne ut spesifikt hvem det er, men jeg mistenker det er Terry Wilton som også har samme rolle i Trine-spillene. For min del har han en veldig behagelig stemme, men for de som skulle mene det blir for mye skravling, kan man velge å tone ned fortelleren i innstillingene. Dog er det verdt å nevne at ingen av karakterene snakker annet enn uforståelig babling, så jeg mener du vil gjøre deg selv en bjørnetjeneste ved å skru han av.

Dessverre er ikke historien i Biomutant særlig spennende og den er også relativt kort for et spill med en så åpen verden. Det er mye traving frem og tilbake med løsing av typiske "fetch quests", og bakgrunnshistorien som fortelles virker ikke å ha særlig mye med spillets opprinnelige plott å gjøre, annet enn at karakteren din har en tilknytning til en av spillets antagonister. Nå er det ikke slik at historier i spill trenger å være ekstremt lange, men i Biomutant rekker den aldri å få nok kjøtt på beinet til å være interessant. Og selv om Biomutant sikkert ikke har som hensikt å være et historietungt spill, er det en drivkraft mange spill er avhengige av.

Det virker heller ikke som Karma-systemet har så fryktelig stor innvirkning på spillet som det gir uttrykk for, du ender egentlig bare opp med noen ulike mellomsekvenser og dialoger. Etter å ha fullført historien kan du starte en New Game+ eller fortsette å utforske verden, men selv om du møter på en rekke fargerike karakterer som tilbyr noen greie sideoppdrag, er det ikke så mye som gir meg lyst til å fortsette. Jeg må imidlertid ærlig innrømme å være litt mettet på denne gjengående, postapokalyptiske settingen.

Selve verdenen i Biomutant er derimot pakket inn i et lekkert design. Som nevnt er den nokså stor og åpen, slik at det er mange steder du kan utforske i løpet av spillets gang. Spillet kjører i Unreal Engine 4 med en fargerik og detaljert grafikkstil og stilige karakterdesign. Samtidig lider spillet en del av akkurat dette, for det er en rekke tekniske problemer ute og går her (jeg har spilt PS4-versjonen på PS5). Først og fremst er det et relativt hyppig fall i bildefrekvens, noe som er spesielt tydelig i skiftet mellom filmsekvenser og gameplay. Det skjer også innimellom selve spillingen, med ikoner som plutselig forsvinner ut av syne. I tillegg sliter spillet litt med å gjengi ting på avstand, slik at gress, steiner og andre naturelementer først dukker opp når du er nærme nok.

Det mest irriterende er likevel hvor ofte spiller krasjer. Bare i løpet av tiden jeg brukte på å fullføre historien, som kan gjøres på 10-12 timer, krasjet spillet et tosifret antall ganger. Og selv om det har en autosave-funksjon som lagrer spillet relativt ofte, er det slitsomt og unødvendig å måtte starte spillet på nytt så mange ganger. Nå har utviklerne på forhånd gått ut og påpekt at spillet lider av tekniske problemer, noe de selvfølgelig fortjener honnør for. Faktum er likevel at disse problemene påvirker spillet i svært negativ grad, og det blir spennende å se hvor mye Biomutant vil bli jobbet med i etterkant av lansering.

Spillets desiderte høydepunkt er gameplayet og her blandes en smørje av ganske mye forskjellig. Som nevnt kan du tilpasse figuren din og skreddersy den i veldig stor grad, både med tanke på egenskaper men også utstyr og våpen, du kan i tillegg plukke opp materialer og lage nytt eller modifisere eksisterende utstyr, og du kan låse opp nye evner (bedre kjent som Wung-fu) gjennom mutasjonspoeng. I Biomutants verden finnes det også ulike stammer du kan velge å alliere deg med eller gå til krig mot. Å gjøre oppgaver for allierte stammer vil også låse opp nye belønninger, og de har også en viss påvirkning på historien. På sett og vis ender Biomutant opp som en blanding av både Fallout, Horizon Zero Dawn og Zelda, uten at noen av elementene ender opp som det helt store. Det låner rett og slett for mye vi allerede har sett mange ganger tidligere.

Kampsystemet er til syvende og sist der Biomutant skinner som best. Spillets typiske kombinasjon av å angripe og smette unna motangrep, er bygget opp rundt kombinasjonen av nærkamp og avstandsangrep. Karakteren din er også svært smidig og kan hoppe både sidelengs, forlengs og baklengs, selv mens den angriper. Det er noen heftige animasjoner Biomutant serverer, og å se karakteren din i kamp er litt som å se første gang Master Yoda tok frem lyssabelen sin. Du kan bytte mellom våpen i kamp og de vil også ha egne angrepsmønstre og evner du kan bruke. Her snakker vi alt fra bare nevene til sverd, staver, pistoler, bomeranger og kjettinger. Dette skaper en god variasjon i kampene, selv om det er ganske få knapper du faktisk tar i bruk. Spillets bruk av "Wham!", "Pow" og "Smack"-tekster gjør også sitt for å fremheve Biomutants nokså humoristiske tone, på tross av sin gravalvorlige handling.

Et lite aber med å ha et såpass raskt kampsystem er selvfølgelig at kameraet ikke alltid klarer å holde følge. Dette er dessverre også ganske tydelig i Biomutant. Det har i og for seg en "lock-on" funksjon du kan bruke for å målrette fienden, men den faller av så fort målet er borte fra skjermen. Skulle du for eksempel dukke unna et angrep og få fienden på siden eller bak deg, må du fysisk snu deg og stille inn siktet på nytt. "Lock-on" funksjonen følger med andre ord ikke etter målet ditt og det kan tidvis være ganske slitsomt, særlig i de mer langvarige kampene.

Ditt hovedmål om å reise rundt til røttene av Livets Tre og fjerne skapningene som holder til der, i Biomutant kjent som World Eaters, er også med på å påvirke gameplayet. For å kvitte deg med skapningene oppsøker du personer som ønsker å hjelpe deg. Oppdragene du sendes ut på ender som oftest opp med at du tilegnes noe som kan hjelpe deg i kamp, for eksempel en robot eller et ridedyr. Disse tar du da i bruk mot World Eaterne og dette er med på å skape noen ganske heftige bosskamper.

Etter hvert må du også få tak i spesifikt utstyr for i det hele tatt å kunne utforske hele verden, mye på grunn av begrensningene som naturen har skapt. På et område er du for eksempel avhengig av en gassmaske grunnet lav oksygentilgang, mens du på et annet må lage en maskin som kan suge opp oljen som oversvømmer stedet. Dette bidrar en del på spillbarheten som i hvert fall jeg føler historien eller sideoppdragene ikke er i stand til å gjøre. Det faktum at du kan navigere rundt i verden til fots (eller på fire bein), roboter, vannscootere eller en luftballong, er også med på å øke lysten etter å utforske det Biomutant har å by på. For ifølge utviklerne er det omlag 60-70 timer med innhold.

Biomutant er et spill som prøver på veldig mye, kanskje litt for mye for sitt eget beste. Det har en nokså innholdsløs historie som ikke er med på å drive spillet særlig fremover, og det har en del tekniske problemer som ødelegger innlevelsen. Til gjengjeld har det svært omfattende gameplay og artig kampsystem, men alle valgmulighetene kan også bli i overkant mye å holde styr på. Biomutant er til syvende og sist et underholdende og greit spill, men med en litt mer spennende historie, mer dybde i enkelte av gameplayelementene og oppstramming av tekniske skavanker, kunne det vært desto bedre.