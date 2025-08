Bioshock 4 sitter fast i utviklingslimbo

HQ

Ifølge en fersk Bloomberg-artikkel har ledelsen bak Bioshock 4 blitt byttet ut, og prosjektet ser ut til å være i utviklingslimbo. Under en gjennomgang og evaluering av 2K Games var det misnøye med både historien og andre aspekter ved produktet.

2K Games og Cloud Chamber mener fortsatt at de har et godt produkt, men ikke et som er godt nok til å lanseres til forbrukere. Som et resultat av dette har 2K bestemt seg for å bytte ut ledelsen i Cloud Chamber.

Jason Schreier på Bloomberg skrev:

"Den nye BioShock, som produseres av Cloud Chamber, mislyktes nylig i en gjennomgang av ledere ved 2K Games, det utgivende datterselskapet til Take-Two, sa folket, som ikke var autorisert til å diskutere privat informasjon og ba om ikke å bli identifisert. Spillets fortelling ble identifisert som et område som var spesielt behov for forbedring og vil bli fornyet i løpet av de kommende månedene, sa personene.

Tidligere i sommer rapporterte vi om rykter om at en nyinnspilling av det originale BioShock var under arbeid. Schreier rapporterer nå at det prosjektet, ifølge hans kilder, ble skrotet tidligere i år. Hvorvidt utviklingen av en nyinnspilling vil gjenopptas på et senere tidspunkt er ukjent. Disse problemene gjenspeiler sannsynligvis hvor høy terskelen er for at et nytt BioShock-spill eller en nyinnspilling virkelig skal tilfredsstille fansen.

Hvor vil du at Bioshock 4 skal finne sted?