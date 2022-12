Bioshock 4-teamet forsterkes av Ghost of Tsushima-forfatter

Vi vet ikke noe særlig om Bioshock 4 ennå, bortsett fra at det utvikles i hemmelighet av erfarne Cloud Chamber Studios, som har blitt dannet med det eneste formål å gjenopplive serien fra dvale siden skaperen Ken Levine gikk videre til andre ting.

Nå vet vi imidlertid at teamet har fått forsterkninger. Via Twitter får vi vite at Liz Albl har blitt med som narrativ leder for prosjektet. Hun har et veldig bredt spekter av titler bak seg og har jobbet med alt fra Ghost of Tsushima til Watch Dogs Legion, fra Far Cry 4 til Wonder Woman.

Den nye Bioshock ble først omtalt offentlig i 2019.